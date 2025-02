Elhunyt Michelle Trachtenberg, a Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja

Michelle Trachtenberg, akit leginkább a Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl című sorozatokból ismerhettek a nézők, 39 éves korában elhunyt.

A színésznőt édesanyja találta meg szerdán reggel New York-i lakásában – értesült az ABC News rendőrségi forrásokból.

A halál oka egyelőre nem tisztázott, de úgy tudni, hogy Trachtenberg nemrégiben májátültetésen esett át, és szövődmények léphettek fel. A hatóságok nem gyanakodnak idegenkezűségre, és az elsődleges feltételezés szerint természetes halállal hunyt el. A halál pontos okát a halottkém vizsgálata fogja megállapítani.

Trachtenberg New Yorkban született, és már gyermekként megkezdte színészi karrierjét.

A Nickelodeon sorozataiban tűnt fel, köztük Pete és kis pete (The Adventures of Pete & Pete) és a Harriet, a kém című produkciókban. Nagy áttörését 2000-ben érte el, amikor Dawn Summers szerepét kapta a Buffy, a vámpírok réme sorozatban. 2003-ig alakította a karaktert, és 2001-ben Teen Choice Awards-díjra is jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában.

2008 és 2012 között a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatban Georgina Sparks szerepében tűnt fel. 2012-ben a Teen Choice Awards legjobb gonosz karakter díjára is jelölték. A karakterét imádta játszani, ahogy egy korábbi interjúban is elmondta: „Sokkal izgalmasabb gonosznak lenni. Soha nem értettem, hogy egyes színészek miért nem szeretnek rosszfiúkat alakítani.”

2022-ben egy rövid szerep erejéig visszatért a Gossip Girl HBO-s rebootjába is.

Trachtenberg a televíziózás mellett a filmek világában is kipróbálta magát. Olyan produkciókban szerepelt, mint az Eurotúra (EuroTrip), a Megint 17 (17 Again) és The Scribbler. Feltűnt a Fall Out Boy 2007-es, This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race című számának videóklipjében, valamint szerepelt a Mercy és Weeds című sorozatokban is.

A színésznő egy hónappal a halála előtt osztott meg egy nosztalgikus fotót Sarah Michelle Gellarral, akivel a Buffy forgatásán dolgozott együtt. A kép mellé ezt írta: „Menőség miden nap! Mindig is szerettem ezt a közös fotónkat!”

Michelle Trachtenberg halála megrázta a filmes világot és rajongóit. Egy tehetséges színésznőt veszített el a közönség, aki ikonikus karaktereivel sokak szívébe belopta magát.

Kiemelt kép: Michelle Trachtenberg amerikai színésznő (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)