Hatéves kisfia által készült képet osztott meg Katalin hercegnő a Rákellenes Világnap alkalmából

A Rákellenes Világnap alkalmából Katalin walesi hercegné egy személyes hangvételű fotót és üzenetet tett közzé közösségi médiában, amelyet hatéves fia, Lajos herceg készített Windsorban. A fotón Katalin természetközeli környezetben, kitárt karokkal látható, szimbolizálva a természet pozitív hatását a testi-lelki felépülésre.

„Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami a betegségen túl van” — olvasható a hercegné közösségi oldalán, amely a gyógyulási folyamat holisztikus megközelítésére hívja fel a figyelmet.

A Kensington-palota közlése szerint a fotó tükrözi Katalin természet iránti kötődését, amely segítette őt a rákbetegség elleni küzdelme során. Jelenleg remisszióban van, ami azt jelenti, hogy a betegség tünetei visszahúzódtak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés

Ez az első alkalom, hogy a királyi család hivatalos felületein Lajos herceg fotóját is megosztották. Korábban Katalin lelkes amatőr fotósként örökítette meg családja fontos pillanatait.

A hercegné idén már több nyilvános eseményen is részt vett, köztük annak a kórháznak a meglátogatásán, ahol őt kezelték. Itt köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak és bátorította a jelenlegi betegeket. Ez a fotó és üzenet is megerősíti, hogy a rákbetegek támogatása továbbra is kiemelt szerepet tölt be Katalin életében.

Kiemelt kép: Katalin walesi hercegnőről, Vilmos walesi herceg, brit trónörökös feleségéről és három gyermekükről. (Fotó: MTI/EPA/Kensington-palota/Vilmos walesi herceg)