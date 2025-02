Will Smith fia egy magyar tervező vámpírkastélyos alkotásával a fején vonult be a Grammy-díjátadóra

A 67. Grammy-díjátadó egyik legemlékezetesebb pillanata nem egy zenei előadáshoz, hanem Will Smith fiának meghökkentő fejdíszéhez köthető, a sztár egy magyar tervező, Abodi Dóra alkotásával lopta el a show-t.

A Grammy-díjátadó nem csupán a zenei teljesítményekről, hanem a merész divatválasztásokról is szól. Az idei, 67. alkalommal megrendezett gálán Jaden Smith, Will Smith fia, minden tekintetet magára vont egy igazán formabontó kiegészítővel: egy fekete, vámpírkastélyt formázó fejdíszt viselt, amelyet Abodi Dóra, az ABODI Transylvania nevű magyar luxusmárka tervezett.

A „Vámpír Kastély” névre keresztelt darab egyedileg készült Jaden számára, öltöztetőjének külön felkérésére. Az ABODI márka közleménye szerint a fejdísz a márka történetét és szellemiségét tükrözi, amely erdélyi vámpírlegendákból és a Báthori család históriájából merít inspirációt.

A márka az Instagramon is megosztott egy videót Jaden Smith-ről, amelyben örömüket fejezik ki a a nem mindennapi lehetőség miatt.

A fejdísz mellett Jaden egy Louis Vuitton öltönyt viselt, amelyet a sztár menedzsmentje és maga a divatház is jóváhagyott. Az extravagáns szett gyorsan a figyelem középpontjába került, a Vogue, a Variety, a Vanity Fair, az Elle és a New York Times is beszámolt róla.

Az ABODI márka nem először kelt feltűnést a nemzetközi divatvilágban. Korábban olyan világsztárok viselték darabjaikat, mint Cate Blanchett, Bad Bunny, Katy Perry, Kylie Jenner, Lady Gaga, Taylor Swift és Willem Dafoe.

A „Vámpír Kastély” fejdísz az Abodi weboldala szerint, 4500 euró, ami több mint 1,8 millió forintnak felel meg.

Kiemelt kép: Jaden Smith amerikai színész, Will Smith amerikai színész-producer fia az Aladdin című filmje bemutatóján. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)