Meryl Streep harca a kaliforniai tűzvésszel – Életveszélyes helyzetből menekült a világhírű színésznő

A kaliforniai tűzvész alapjaiban rengette meg az amerikai társadalmat, és eddig minimum 29 halálos áldozatot követelt. Több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, köztük Meryl Streepnek is, aki egy rendkívül veszélyes helyzetbe került a tűzvész miatt.

A 75 éves színésznő éppen otthona elhagyására készült, amikor váratlan nehézségekkel kellett szembenéznie, ami tovább fokozta a feszültséget és a bizonytalanságot a már amúgy is kritikus helyzetben.

„A nagynéném január 8-án kapott parancsot az evakuálásra, de amikor megpróbált távozni otthonából, felfedezte, hogy egy hatalmas fa kidőlt a felhajtójára, és elzárta az egyetlen kijáratot” – mondta a színésznő unokaöccse Abe Streep a New York Magazine-nak.

Meryl Streep, 75, cut a ‘car-size hole’ through her fence to escape her home during LA wildfires https://t.co/qVo6ePF3Dq pic.twitter.com/i6XlbKmxUp

— Page Six (@PageSix) January 29, 2025