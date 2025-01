Csináljuk a fesztivált!: Megfogadta a zsűri tanácsát Veréb Tamás és Curtis

Döntőjéhez ér szombat este a Duna show-műsorának negyedik évada, a fináléban ismét duettben adja elő Veréb Tamás és Curtis a Valami van a levegőben című dalt. A zsűri már annyiszor dicsérte kettősüket további közös munkára biztatva őket, hogy úgy döntöttek, a műsoron kívül is folytatják a munkát – árulta el Veréb Tamás a Család-barát vendégeként.

Tíz sláger verseng a Csináljuk a fesztivált! szombat esti döntőjében a negyedik évad elsőségéért, a nézők ismét láthatják Veréb Tamás és Curtis duettjében a 2010-es évek egyik kedvencét, a Valami van a levegőben című Halott Pénz dalt. „Izgalmas a műsor művészeti stratégiája, az, hogy különböző korszakú slágerek versengenek” – mondta Veréb Tamás a Család-barát stúdiójában, utalva arra, hogy az ő tízéves daluk együtt mérettetik meg például a több mint ötvenéves Ringasd el magad slágerrel.

Az LGT-klasszikussal szintén a fináléban szereplő Baricz Gergő a Duna délelőtti magazinműsorának vendégeként a Csináljuk a fesztivált! azon szándékát méltatta, amellyel ünnepli és egyben tiszteleg is a korszakos slágerek és szerzőik, előadóik sikere előtt.

Mindkét énekes szerepelt már a műsor korábbi évadaiban. Veréb Tamás úgy gondolja, az hogy negyedszer is megvalósulhat a magyar slágerek versenye, bizonyítja, milyen színes és gazdag hazánk könnyűzenei palettája. Kiemelte, mindig nagy élmény számára a Csináljuk a fesztivált! színpadán állni, találkozni zenei ikonokkal, és szórakoztatni a nézőket, valamint a zsűrit is. Hálás a zenei találkozásokért is, ami például a negyedik évadban megvalósult Curtissel, ez ugyanis a jövőjére is hatással van. „Kettőnk produkciójában nagy az összhang. Jó energiákat tudunk a színpadra állítani, amit a közönség és a zsűri is értékelt. Többször elhangzott, hogy kettőnknek a műsoron kívül is alkotnunk kellene, és ez így is lesz: új dalt készítünk közösen” – árulta el Veréb Tamás.

Hogy Veréb Tamás és Curtis, valamint Baricz Gergő produkciói minként szerepelnek a slágerek versenyének döntőjében, szombaton 19:35-től kiderül a Dunán.

A Család-barát beszélgetése újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Curtis, Veréb Tamás (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)