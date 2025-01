Jó hírről számolt be Katalin hercegné – megható őszinteséggel mesélt a rákkal való küzdelméről

Katalin hercegné nemrég jelentette be, hogy daganatos betegsége remisszióba került, és mostantól a londoni Royal Marsden Kórház patrónusaként segíti a rákos betegek gyógyulását. A hercegné a kórházban tett látogatása során őszintén beszélt a saját tapasztalatairól és a betegekkel való meghitt találkozásairól, miközben köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt év során támogatták őt a gyógyulásában.

Tavaly március végén megdöbbentette a világot Katalin hercegné bejelentése, miszerint daganatos betegséget diagnosztizáltak nála az orvosai. Erről maga Katalin számolt be egy videóüzenetben, valamint arról is, hogy már zajlik a kemoterápiás kezelése.

Kezeléssorozata szeptemberben fejeződött be, ami bár megnyúgvást hozott számára, akkor is hangsúlyozta, hogy a küzdeleme még nem ért véget. Néhány nappal ezelőtt azonban megkapta azt a jó hírt az őt kezelő orvosoktól, amire ő és családja, de az egész világ is várt: daganata remisszióba került.

„Megkönnyebbülés, hogy most már remisszióban vagyok, és továbbra is a gyógyulásra összpontosítok. Mindazonáltal egy teljes értékű év elé nézek. Sok mindenre lesz lehetőségem. Ez egy hosszú és nehéz út volt, amelyet a családommal együtt jártunk végig. Most egy új szakasz kezdődik, és hálás vagyok, hogy reményt és támogatást nyújthatok másoknak.”

– jelentette be a hercegné.

Küzdelmes évéről és tapasztalatairól a walesi hercegné a londoni Royal Marsden Kórház betegeinek is mesélt a héten, ahol korábban ő maga is rákkezelést kapott.

„Olyan volt, mintha egy barátnővel beszélgettem volna, aki pontosan érti, min megyek keresztül” – mondta az egyik szintén daganatos betegséggel kezelt beteg a People magazinnak, hozzátéve, hogy Katalin természetes empátiája és nyitottsága miatt azonnal meghitt beszélgetést tudtak folytatni.

A hercegné látogatása során köszönetet mondott a Royal Marsden személyzetének, akik gondoskodtak róla az elmúlt év során.

„Az elmúlt évben a Royal Marsden csapata kivételes gondoskodással támogatott engem. Hálás vagyok mindazért, amit értem és másokért tettek. Remélem, hogy a támogatásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy még több életet mentsenek meg, és megkönnyítsék a rákos betegek és családjaik útját.”

– mondta Katalin, aki férjével, Vilmossal mostantól hivatalosan is patrónusai a klinikának.