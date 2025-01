Igazi nagyágyúkra bízta Trump Hollywood jövőjét

Donald Trump leendő elnök Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket csütörtökön.

A január 20-án hivatalba lépő elnök Truth Social közösségi oldalán is közzétett bejelentése szerint a három világszerte jól ismert filmes művész „különleges nagyköveteként” Hollywoodban dolgozik majd, amelyet a leendő elnök „nagyszerű, de gondokkal küzdő helyként” jellemzett.

Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight feladataként azt jelölte meg, hogy „minden korábbinál nagyobbá, jobbá, és erősebbé építsék vissza Hollywoodot, ami az elmúlt négy évben rengeteg megbízást veszített el a külföld javára”. „Ez a három nagyon tehetséges ember a szemem és fülem lesz, én pedig azt fogom tenni, amit javasolnak” – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, csakúgy, mint az Egyesült Államok számára, Hollywood számára is ismét az „aranykor” jön el.

Mindhárom színész korábban már kifejezte támogatását Trump iránt.

A 86 éves Jon Voightot Trump 2019 márciusában nevezte ki a John F. Kennedy Center for the Performing Arts kuratóriumába, ugyanabban az évben pedig Nemzeti Művészeti Érdemérmet is kapott tőle. A színész a megválasztott elnököt „Abraham Lincoln óta a legnagyobb elnöknek” nevezte.

A 69 éves Mel Gibson 2021-ben egy UFC-eseményen tisztelgett Trump előtt, tavaly pedig megkérdőjelezte Kamala Harris alelnök IQ-ját.

A 78 éves Sylvester Stallone Trump választási győzelme után, egy Mar-A-Lagóban elmondott beszédében „a második George Washingtonnak” nevezte az elnököt.

„Hadd mondjam el ezt, és komolyan gondolom: amikor George Washington megvédte az országát, fogalma sem volt róla, hogy meg fogja változtatni a világot” – mondta akkor Stallone. „Mert nélküle elképzelni sem lehet, milyen lenne a világ. Tudjátok mit? Most megkaptuk a második George Washingtont. Gratulálok!”

Mel Gibson már reagált is a kinevezésére: „Ugyanabban a pillanatban kaptam meg a tweetet, mint ti mindannyian, és ugyanúgy meglepődtem” – mondta Mel Gibson, akinek malibui háza megsemmisült a Los Angeles-i tűzvészekben, a Fox News Digitalnak. „Ennek ellenére hallgatok a hívó szóra. Állampolgári kötelességem, hogy minden segítséget és meglátást megadjak, amit tudok. Van rá esély, hogy a pozícióhoz jár egy nagyköveti rezidencia is?” – kérdezte vicceskedve.

Kiemelt kép: Mel Gibson (l) és Sylvester Stallone színész-rendező átveszik a díjaikat a 12. Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Festen a TCL Chinese 6 Színházban 2017. február 19-én, Hollywoodban, Kaliforniában (Forrás: Getty Images)