Különleges családi ereklyét őriz Fehér Anna

Sokkal több, mint egy tárgy, a múltat, szülei szerelmét jelképezi Fehér Anna számára az a mackó, amelyet édesanyja kapott 16 éves korában édesapjától. Döncit, aki most már a Jászai Mari-díjas színművész fiáé, az M5 kulturális csatorna nézői is megismerhették.

Egy féltve őrzött, családjának generációit összekötő szürke plüssmackót, Döncit mutatta be Fehér Anna az M5 Librettó című műsorának Kincsesláda rovatában. A színművész az emléktárgy kapcsán úgy fogalmazott, hogy az számára mindig az otthon képéhez tartozott.

„Tinédzser voltam, amikor megtudtam, hogy még a szüleim házasságkötése előtt, édesanyám 16 évesen kapta az akkor 25 éves édesapámtól”

– mesélte, hozzátéve, amikor fia, Barnabás megszületett, megkapta Döncit a nagymamájától.

„Sokkal többet jelent számomra egy kedves játékmacinál, valahogy a múltunkat, szüleim szerelmét jelképezi” – mondta.

Fehér Anna kifejtette, ez a mackó születése óta élete része, és tudja – fia által – a jövőjében is elkíséri, és Barnabáséban is jelen lesz, így életükben a generációk tovább élesét is jelképezi.

