Megható sorokkal köszöntötte férje a születésnapos Katalin hercegnét

Windsori otthonában, a hozzá legközelebb állókkal ünnepli Katalin hercegné a születésnapját.

Míg a hercegné az ünnepi időszakban az angliai Norfolkban található Sandringham birtokon töltötte ideje nagy részét, addig születésnapja alkalmából az egész család a windsori birtokon található Adelaide Cottage-ban gyűlik össze, hogy együtt ünnepeljenek – írja a New York Post.

Férje, Vilmos herceg megható sorokkal köszöntötte feleségét:

„A leghihetetlenebb feleségnek és anyának. Az erő, amit az elmúlt évben mutattál, figyelemre méltó. György, Sarolta, Lajos és én nagyon büszkék vagyunk rád. Boldog születésnapot, Katalin. Szeretünk, V.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés

III. Károly király egykori személyes komornyikja, Grant Harrold szerint a születésnap, mint minden évben, most is meghitt, családias hangulatban telhet, és nem lenne meglepő, ha Katalin szülei, Carole és Michael Middleton is csatlakoznának az ünnepléshez.

Grant Harrold korábban hét évig dolgozott a királyi családnak, aki a The Postnak elmondta, kétsége sincs afelől, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeik társaságában egy jó hangulatú vacsorával fogják megünnepelni a születésnapot.

(Fotó: Getty Images)

A háromgyerekes anyuka születésnapja a korábbi években is visszafogott esemény volt, s bár van mint ünnepelni a sikeres kemoterápiás kezelés után, a hercegné idén is nyugodt családi körben ünnepel. A walesi hercegné tavaly márciusban beszélt először arról, hogy daganatos betegséget állapítottak meg nála és kemoterápiás kezelésre szorul.

A hercegi pár aztán tavaly szeptemberben tudatta, hogy Katalin befejezte a kezelést:

„Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt számunkra. Az élet, ahogyan ismered, egy pillanat alatt megváltozhat, és nekünk meg kellett találnunk a módját, hogy eligazodjunk a viharos vizeken és az ismeretlen úton. Ez az időszak mindenekelőtt arra emlékeztetett minket Vilmossal, hogy elgondolkodjunk, és hálásak legyünk az élet egyszerű, mégis fontos dolgaiért, amelyeket oly sokan közülünk gyakran természetesnek vesznek. Az egyszerű szeretetért és azért, hogy szeretnek” – mondta a hercegné a videóban.

A videóban Katalin azt is elmondta, hogy lassanként visszatér a feladataihoz, de ez még nem jelenti azt, hogy teljesen meggyógyult, vagyis nem vetette bele gőzerővel magát a munkába.

Kapcsolódó tartalom Meglepetéslátogatást tett Katalin hercegné, először jelent meg a nyilvánosság előtt kemoterápiája óta

Kiemelt kép forrása: Getty Images