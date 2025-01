Golden Globe 2025: itt a nyertesek teljes listája – először ismerték el Demi Moore-t

A nagy nyertes az Emilia Pérez című spanyol nyelvű musical, ami egy mexikói drogbáróról szól.

Adriana Paz, Edgar Ramírez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón, and Zoe Saldana, winners of the Best Motion Picture – Musical or Comedy award for “Emilia Pérez,” pose in the press room during the 82nd Annual Golden Globe Award at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Fotó: Amy Sussman/Getty Images)