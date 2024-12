Keanu Reeves ellopott luxusóráit Chilében találták meg

Keanu Reeves értékes luxusóráit, köztük egy 9000 dolláros Rolex Submarinert, Chilében találta meg a rendőrség, miután 2023 decemberében betörtek a színész Los Angeles-i otthonába.

A chilei és az amerikai hatóságok közös nyomozásának eredményeként előkerült az az óra is, amelyet Reeves a John Wick 4 című film egyik kaszkadőrének ajándékozott, különleges gravírozással. A Rolex hátoldalán a következő szöveg áll: „2021, JW4, köszönöm, The John Wick Five”. Az órát más ellopott értéktárgyakkal együtt Santiago keleti részén találták meg. Az ügyben egy 21 éves férfit vettek őrizetbe, akit a rablás gyanúsítottjaként kezelnek.

Reeves nem tartózkodott otthon a betörés idején, de korábban már kétszer is betörtek az ingatlanába. 2014-ben három napon belül két alkalommal is illetéktelenek hatoltak be a házába, az egyik alkalommal még a medencénél is találtak egy behatolót.

Keanu Reeves’ Luxury Watches Including a $9,000 Rolex Found in Chile After Being Stolen From His L.A. Home https://t.co/Q4j3j171to — People (@people) December 29, 2024

A gravírozott Rolex nemcsak Reeves számára volt fontos emlék, hanem a nyomozóknak is kulcsfontosságú bizonyítékot jelentett, amely összekapcsolta az ellopott órát a Los Angeles-i betöréssel. Az óra a színész és kaszkadőrkollégája közötti együttműködés szimbóluma, amely a John Wick 4 forgatása után emlékként szolgált.

Ironikus módon a John Wick első része is egy otthoni betörés köré épül, ahol a főhős bosszúhadjáratra indul, miután elveszíti szeretett kutyáját és értékeit. A színész jelenleg a John Wick-sorozat egy újabb spinoffján, a Balerina című filmen dolgozik, ahol ismét legendás karaktere bőrébe bújik.