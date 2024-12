A Reszkessetek, betörők! gyerekszereplői 30 év után újra együtt

A Reszkessetek, betörők! című filmet a rajongók minden évben újranézik az ünnepi időszakban. Azonban a McCallister család gyerekszereplői 30 éve nem találkoztak közösen – egészen mostanáig.

December 8-án Devin Ratray (Buzz), Kristen Minter (Heather), Michael Maronna (Jeff), Angela Goethals (Linnie) és Jed Cohen (Rod) újra összeálltak egy rajongói találkozón. Az eseményen készült képeken a színészek örömmel pózoltak egymással és a rajongókkal. Az Instagram-bejegyzés szerint ez volt az első alkalom, hogy a csapat így együtt jelent meg a nyilvánosság előtt az 1990-es film bemutatója óta.

