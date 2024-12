Súlyos sérülés fenyegeti az angol sztárcsatár karrierjét

Michail Antonio, a West Ham United brit labdarúgója súlyos autóbalesetet szenvedett december 7-én, szombaton az angliai Essexben. A People jelentése szerint a 34 éves játékost tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az összetört Ferrariból, majd azonnal kórházba szállították.

A helyi rendőrség közleménye szerint a baleset nem sokkal 12:50 után történt Epping városában, Londontól északkeletre. A balesetben csak egyetlen jármű, Antonio Ferrarija volt érintett. Az essexi tűzoltóság megerősítette, hogy a játékos 13:45-re került ki a roncsból. Meg nem erősített hírek szerint Antonio egyik lába eltört, ami egy labdarúgó számára végzetes lehet, hiszen egy ilyen sérülés akár a pályafutása végét is jelentheti.

Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK

A West Ham United szombaton közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy Antonio stabil állapotban van, eszméleténél van és kommunikál. „Orvosi felügyelet alatt áll egy központi londoni kórházban” – közölte a klub, hozzátéve, hogy újabb frissítést később adnak ki. A csapat egyúttal arra kérte a szurkolókat, hogy tartsák tiszteletben Antonio és családja magánéletét ebben a nehéz időszakban.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

At this difficult time, we…

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024