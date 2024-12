Salma Hayek férje 40 milliárd forintnyi dollárral támogatta a Notre-Dame felújítását

A házaspár a több mint 1500 meghívott vendég között volt – köztük 50 világvezetővel, Jill Biden amerikai first lady-vel és Donald Trump megválasztott elnökkel együtt –, akik részt vettek a katedrális ünnepélyes újranyitásán szombaton.

A Notre-Dame 2019. április 15-én vált a lángok martalékává. A késő délután keletkezett tűz gyorsan terjedt az épület ikonikus tetőszerkezetén, majd összeomlott a 93 méter magas középső torony is. A katasztrófa sokkolta az egész világot: a több mint 850 éves gótikus mestermű egyik legismertebb jelképe volt Párizsnak és a keresztény kultúrának. A tragédiát követően azonnal megindultak az adományozások a helyreállítás érdekében.

