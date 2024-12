Diana nyomdokaiban – Vilmos herceg ételt osztott a hajléktalanoknak

Vilmos herceg megható módon emlékezett édesanyjára, Diana hercegnére, amikor ellátogatott egy hajléktalanszállóra, ahol még gyermekkorában együtt önkénteskedtek.

A 42 éves walesi herceg csütörtök délután a londoni The Passage nevű menhelyen segített, ahol ételt osztott a rászorulóknak. A látogatás során Vilmos körülbelül száz emberrel beszélgetett el.

Leo Scanlon, a szálló önkéntese a MailOnline-nak mesélt a herceg jelenlétéről: „Amikor hajléktalan vagy, könnyen a társadalom peremére kerülsz, és félelmetes, hogy mennyire láthatatlanná válhatsz. Éppen ezért mikor valaki, aki a társadalom élén áll, őszinte érdeklődéssel beszélget azokkal, akik a legnehezebb helyzetben vannak, az rengeteget jelent.”

Prince William pays sweet tribute to Princess Diana by serving meals at homeless shelter they volunteered at together https://t.co/B9LV2F3Me4 pic.twitter.com/GxAhKUek5i

— New York Post (@nypost) December 7, 2024