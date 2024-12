Ralph Fiennes kinézte magának a következő Voldemortot

Egy nemrégiben adott interjúban Fiennes kifejtette, hogy az Oppenheimer sztárját, Cillian Murphyt látja méltónak Voldemort karakterének eljátszására. „Cillian fantasztikus színész” – mondta. Az ötletet egy néző vetette fel, amit Fiennes izgalmasnak talált: „Ez egy csodálatos javaslat. Én teljes mértékben Cillian mellett lennék. Igen.”

A színész először 2005-ben, a Harry Potter és a tűz serlege című filmben alakította Voldemortot, majd a sorozat további részeiben is visszatért a szerephez. Ralph Fiennes alakítása meghatározta a karaktert. Az HBO Harry Potter-sorozata nemcsak új színészeket, hanem új vizuális megoldásokat is ígér, hogy a nézők még jobban elmerülhessenek a varázslatos világban. Ha Cillian Murphy valóban elvállalja Voldemort szerepét, izgalmas lehetőség nyílhat arra, hogy a varázsuniverzum leghírhedtebb karakterét új megvilágításba helyezzék.

