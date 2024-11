Új ügyész, új megközelítés a Menendez testvérek ügyében

Nathan Hochman, Los Angeles megye új kerületi ügyésze szerint azonban a közvélemény gyakran elhamarkodott ítéleteket hoz, amelyeket a média befolyásol. „Nem néztem meg ezeket a sorozatokat. Mi értelme lenne? Inkább a tényekre koncentrálok” – mondta Hochman, aki december 2-án hivatalosan is átveszi az ügyet.

A testvérek pere a kezdetektől fogva megosztotta a közvéleményt. A Menendez fiúk azzal védekeztek, hogy évek óta tartó fizikai és szexuális bántalmazás miatt követték el a gyilkosságokat. Állításuk szerint apjuk, José Menendez, a sikeres hollywoodi producer, rendszeresen zaklatta őket, míg édesanyjuk, Kitty, elfordította a fejét, vagy akár maga is bántalmazta őket.

Az ügyészek azonban más képet festettek. Szerintük a testvérek anyagi haszonszerzés érdekében ölték meg szüleiket. Az ügyben bemutatott bizonyítékok szerint a gyilkosságokat követően a testvérek 700 000 dollárt költöttek luxuscikkekre, például Porsche gépkocsikra, Rolex órákra és exkluzív nyaralásokra.

Az esküdtszék 1996-ban mindkét testvért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte feltételes szabadlábra helyezés nélkül, és azóta San Diegóban, ugyanabban a börtönben töltik büntetésüket.

