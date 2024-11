Varga Miklós megdöbbent, amikor először hallotta lányát énekelni

Nincs annál nagyobb ajándék számára, mint az, hogy gyerekeivel állhat egy színpadon – vallotta be a Máté Péter-díjas művész a Családi kör vendégeként. Varga Miklós a műsorban arra is visszaemlékezett, miként indultak el gyerekei ezen a pályán.

„Büszkeséggel tölt el, hogy mindkét gyerekem jobban énekel, mint én valaha” – mondta a Családi körben bemutatott közös produkciójukat újranézve Varga Miklós. Lánya és fia is követi őt az előadóművészi pályán, akik jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Mindketten maguk választották ezt a hivatást, gyerekkorukban nem terelgette őket ebbe az irányba.

„Vivien nyolcéves lehetett, amikor elém állt, és kérte, tanítsam meg énekelni. Ekkor a kezébe nyomtam Celine Dion dalát, amely a Titanic című film ikonikus slágere, és mondtam, hogy ezt énekelje el. Amikor meghallottam az ő előadásában, végem volt, tudtam, hogy énekes lesz belőle” – emlékezett vissza erre a meghatározó pillanatra Varga Miklós. Fia, Szabolcs a nővére sikereit látva döntött úgy, ő is kipróbálja magát, ám első próbálkozásával édesapja nem volt elégedett. A szigorú atyai visszajelzés azonban további munkára késztette, és hetekkel később, sok gyakorlás után, már édesapja tetszését is elnyerte produkciója. „Szabolcs nagyon eltökélt gyerek, ha valamit szeretne, azt el is éri” – mondta a Máté Péter-díjas művész, hozzátéve: az egyetemi tanárai szerint az egyik legtehetségesebb növendéke az intézménynek.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:45-től és 15:15-től a Dunán.

Kiemelt fotó: MTVA/Csöndör Kinga