Egy éjszaka a Colosseumban – Gladiátorok nyomában, csak a legnagyobb rajongóknak

A Gladiátor II premierje közeledtével – a Gladiátor című film régóta várt folytatásaként – az Airbnb exkluzív gladiátorélményt kínál a történelmi Colosseumban, amely normál esetben nem látogatható munkaidő után. A vendégek szinte időutazáson vesznek részt: történelmileg hű páncélzatban lépnek be a Colosseum lenyűgöző labirintusába, ahol a legendás gladiátorok egykor az életükért küzdöttek. Profi harcosoktól tanulhatják meg a gladiátorharc művészetét, és a bátor résztvevők egymás ellen is kipróbálhatják a harci képességeiket.

A látvány lenyűgöző: a Colosseum éjszakai fáklyafényben fürdik. A résztvevőket igazi római terülj-terülj asztalkámmal kínálják, éppúgy, ahogy egykor az ókori rómaiak étkezhettek a csatákat követően.

Airbnb invites fans to battle it out at The Colosseum in Rome, Italy in honor of ‘Gladiator II.’

This Gladiator experience is $0 per person and gives you private accces to The Colosseum after dark. pic.twitter.com/n5YTrrzQBl

— Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2024