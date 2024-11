Egy ágy alatt lapult a néhai Erzsébet királynő esküvői tortája

Az esküvői tortaszelet 77 év után bukkant fel egy bőrönd mélyén, amely egy ágy alatt lapult. A torta eredetileg 2000 vendéget szolgált ki az akkori Erzsébet hercegnő és Fülöp herceg 1947. november 20-i esküvőjén. A tortát Marion Polson, a Holyroodhouse palota házvezetőnője készítette a pár tiszteletére, és az ő emlékbe eltett tortaszelete került elő az ágy alól.

Polson, aki az 1930-as évektől dolgozott a palotában, haláláig őrizte a tortát, és gondosan elhelyezte azt egy díszdobozban, amely mellé Erzsébet személyes levele is társult. A levélben a néhai királynő megköszönte a nászajándékot, és örömét fejezte ki a lenyűgöző torta miatt. „Mindketten el vagyunk ragadtatva a desszerttől” – írta az esküvője napján.

