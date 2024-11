Szabó Ádám elárulta, miért pingvinjelmezben kérte meg szerelme kezét

Boldog házasságban él Szabó Ádám énekes, aki – feleségével, Szabó Jenniferrel A Dal 2024 színpadán is szerepelt közös, Kismadár című produkciójukkal –, a lánykérés pillanataira emlékezett vissza a Magyarország, szeretlek! legutóbbi adásában.

A Duna vasárnap esti Magyarország, szeretlek! című műsorának legutóbbi adásában a Vágó Bernadett által vezetett piros csapatot Iványi Angelika és Sánta László színészek, valamint Szabó Ádám énekes, míg Miller Zoltán zöld egységét a színművész Papadimitriu Athina és lánya, Trokán Anna továbbá Seress Zoltán színész erősítette.

A mindenszentek és halottak napja alkalmából a zenés vetélkedőben az emlékezés dallamai is felcsendültek, a többi között Demjén Ferenc Gyertyák című lírai balladája, de az adás azokért is szólt, akik már nem lehetnek köztünk, így hallhatták Balázs Fecó a Maradj velem! megható vallomását, a tragikusan fiatalon elhunyt Tompos Kátya emlékére felcsendült a Magányos csónak, míg az AWS Emlékszem című szerzeménye Siklósi Örsnek szólt, akitől szintén fiatalon kellett búcsút venni.

Nemcsak az emlékezés és a lírai dallamok hoztak megható pillanatokat a stúdióba, hanem az örömé is, Szabó Ádám ugyanis elmesélte, milyen romantikus gondolatok vezérelték a lánykérés előtt.

„Nagyon szeretjük a pingvineket, mert ezek az állatok egyszer választanak magunknak párt egy életre, és örökre együtt maradnak. Először az állatkertet szerettem volna megkérni, hogy pingvinekkel karöltve, a vízből felúszva tudjam odaadni a gyűrűt Jennifernek. Ez nem jött össze, ezért béreltem egy pingvinjelmezt, és egy szép panorámás étterembe foglaltam helyet. A tervem az volt, hogy így, a gyönyörű kilátással a háttérben teszem fel neki a kérdést. Megkértem az egyik pincért, hogy vegye fel videóra ezt a pillanatot, azonban valahogy azt az üzenetet adták át a szerelmemnek, hogy a ruhatárban várja a párja. Így mikor betoppant épp azt látta, amint veszem fel a jelmezem. De így is sikerült és igent mondott” – mesélte, hangsúlyozva: Jennifer élete szerelme, a Magyarország, szeretlek! nézőinek meg is mutatta a megörökített boldog pillanatot.

A Duna Magyarország, szeretlek! című minden vasárnap este jelentkező zenés vetélkedőjének legutóbbi adása újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga