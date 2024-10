Elhunyt Paul Di’Anno, az Iron Maiden volt énekese

A halálhírt a zenész kiadója, a Conquest Music közölte a család megbízásából. A halál oka egyelőre nem ismeretes, de az énekes hosszú évek óta betegségekkel küszködött, ami miatt kerekesszékbe is kényszerült – adta hírül a variety.com.

Monday 21st October 2024

We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di'Anno earlier today. Paul's contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 21, 2024