Curtis a lánykérés részleteiről mesélt a Család-barátban

Koppenhágában jegyezte el kedvesét Széki Attila, azaz Curtis. A zenész a Duna Család-barát című műsor élő adásában a nagy pillanatról mesélt, és új zenei terveit is megosztotta.

Augusztus óta gyűrű csillog Barnai Judit válogatott kosárlabdázó ujján, aki igent mondott párjának, Curtisnek. A lánykérés részleteiről a Duna délelőtti magazinjában, a Család-barátban mesélt az előadó.

„Most voltam először Koppenhágában, egy közös kedvencünk, Justin Timberlake koncertjére mentünk. Nagyon izgatott voltam, hogy sikerül majd. A barátaimnak mondtam, hogy a koncert alatt szeretném őt megkérni, de figyelmeztettek, hogy a biztonsági őrök átvilágítanak majd, és akkor lelepleződöm. Egy másik barátom javasolta, hogy van a városban egy hableányos szobor, amihez egy szép, szerelmes történet fűződik, legyen ott” – osztotta meg Curtis. Hozzátette, körülöttük sok fotózkodó, ázsiai turista volt, akik megtapsolták őket.

A rapper arról is beszélt, hogy menyasszonya az életmódváltásában is segíti. A nyári fesztiválszezon végével szigorú diétába kezdett, mivel most jobban van ideje a fegyelmezett, kiszámítható étkezésre és az edzésre.

„Az édesanyám rengeteget főzött, öten vagyunk testvérek, ezért kedvelem a házi kosztot, de szívesen járok étterembe is. A magyar mellett az egyik nagy kedvencem a török konyha” – árulta el Curtis, aki bár enni, kóstolni nagyon szeret, a konyhától távol tartja magát és főzéssel egyelőre nem próbálkozik, mert az ő kreatív terepe továbbra is a zene. A Család-barát vendégeként arról is beszélt, pályája legnagyobb elismerése, hogy a Liszt Ferenc-díjas és a Petőfi Zenei Életműdíjas Horváth Károly Charlie nemcsak közös dalt, videóklipet készített vele, hanem még koncertjén is fellép vendégművészként. A teljes beszélgetés elérhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

