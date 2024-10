Woody Harrelson a hasonmásával pózolt Budapesten

Woody Harrelson hatalmas lendülettel vetette bele magát a pezsgő fővárosi életbe, amióta Budapesten tartózkodik a Szemfényvesztők című film harmadik részének forgatása miatt.

A sajtóhírek szerint a szinész bulizott már a Madách téren és padelezett Noszály Sándorral, legutóbb pedig a Halászbástyát látogatta meg, ahol nem bírta megállni, hogy ne lőjön egy fotót azzal a szoborral, amelyről korábban az interneten elterjedt, hogy hasonlít rá.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Woody Harrelson (@woodyharrelson) által megosztott bejegyzés

A szoborról már jó egy évtizde terjednek mémek, ami szerint Woody Harrelson és Sam Elliott hasonmásait ábrázolják, sőt a vadabb elképzelések szerint a két színész egyenesen időutazó. A pleytka úgy tűnik eljutott Woody Harrelsonhoz is, így most, hogy Budapesten forgat ő is „vette a lapot” és fotózkodott a Árpád-kori vítézeket ábrázoló szobrokkal

A Szemfényvesztők forgatása miatt Harrelson mellett egyébként Uma Thurman és Morgan Freeman is Budapesten tartózkodik. A kemény munka ellenére egyik sztár sem lazsál, a színésznőt egy budai edzőteremben, míg Freemant a külföldi sztárok által különösen kedvelt Déryné étteremben kapták lencsevégre.