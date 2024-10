Elhunyt John Amos, az Amerikába jöttem színésze

A Varitey információi a színész augusztus 21-én hunyt el Los Angelesben, amit fia most hozott nyilvánosságra.

„Fájó szívvel tudatom, hogy édesapám elhunyt. Igazi aranyszívű ember volt, akit a világ minden táján ismertek és szerettek. Öröksége munkáiban él tovább” – közölte a gyászhírt Amos fia.

John Amos, who was best known for his roles Good Times, The Roots, and Coming to America, has died. He was 84. Read the full story: https://t.co/AnM7DvzSrh l 📷: Getty pic.twitter.com/K4EkkStRnq

— People (@people) October 1, 2024