Keveredik a valóság és a popkultúra: miért beszél most mindenki a Menendez testvérekről?

Erik és Lyle Menendez nevét az 1989-es családgyilkosság óta ismeri a világ. A testvérek, akiket szüleik, Jose és Kitty Menendez meggyilkolásáért ítéltek el, életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az ügyük azonban ismét reflektorfénybe került a Ryan Murphy által rendezett, nagy sikerű sorozat révén, amely újra a közbeszéd tárgyává tette az esetet.

1989. augusztus 20-án Erik és Lyle Menendez brutálisan meggyilkolták szüleiket Beverly Hills-i otthonukban. Az ügyészek szerint a testvérek kapzsiságból követték el a gyilkosságot, mivel tettük után jelentős pénzköltésbe kezdtek. Örökségükből Porschét, Rolex karórákat, dizájner ruhákat és egy éttermet is vásároltak.

A testvérek tagadták, hogy pénzügyi haszon miatt ölték meg a szüleiket, és azt állították, hogy évek óta tartó fizikai és szexuális bántalmazás áldozatai voltak, különösen apjuk részéről.

A testvérek első tárgyalásán az esküdtek nem jutottak egyhangú döntésre, de a második tárgyaláson 1995-ben, Eriket és Lyle-t elítélték gyilkosságért. Azóta is életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik.

A Menendez testvérek a popkultúrában

A Ryan Murphy rendezte sorozat most újra reflektorfénybe állította a Menendez testvérek ügyét. Murphy, aki korábban az American Crime Story – Az O.J. Simpson-ügy – A gyilkosság című sorozatot is sikerre vitte, a Menendez-eset részleteit mutatja be, új perspektívát kínálva a nézők számára. A sorozat nemcsak a gyilkosságokat, hanem a testvérek bírósági tárgyalásait és az állítólagos zaklatásokat is alaposan feltárja. A sorozat a megjelenés óta hatalmas népszerűségnek örvend, és újra vitákat váltott ki az ügyben.

Az ügy és a sorozat továbbra is nagy hatást gyakorol a közvéleményre. Míg egyesek úgy vélik, hogy a testvérek megérdemelték az ítéletüket, mások szerint az új bizonyítékok és a védelem által felhozott érvek új tárgyalást kívánnak meg. Az biztos, hogy a Menendez testvérek története még mindig rezonál a popkultúrában és továbbra is foglalkoztatja a nyilvánosságot.

Új bizonyítékok

A testvérek ügyvédei jelenleg új bizonyítékok alapján próbálják megsemmisíttetni az ítéletet, beleértve egy újonnan felfedezett levelet, amelyben Erik részletesen beszámol apja szexuális visszaéléseiről, valamint Roy Rosselló, a Menudo nevű fiúzenekar egykori tagjának tanúvallomását, aki szerint Jose Menendez őt is bántalmazta. Ez többekben felvetette a kérdést: a Menendez testvérek új tárgyalást érdemelnek?

Kalifornia törvényei lehetővé teszik, hogy a bántalmazást elszenvedett elítéltek újabb tárgyalást kérjenek, ha új bizonyítékok kerülnek elő,

amelyek megkérdőjelezhetik az eredeti ítéletet. A testvérek védelme ezt a törvényt használja fel a legutóbbi beadványában. Ha a bíróság elfogadja az új bizonyítékok meggyőző erejét, az akár a Menendez testvérek szabadulásához is vezethet, több mint három évtizeddel a gyilkosságok után.

Erik és Lyle Menendez Beverly Hills-i otthonuk előtt 1989. november 30-án (Fotó: Ronald L. Soble/Los Angeles Times via Getty Images)

Fikció vs. valóság

A Szörnyetegek: Lyle és Erik Menendez-sztori számos tényleges eseményt pontosan ábrázol, de van néhány eltérés a valóságtól. A valóságban José Menendez valószínűleg nem látta, amikor fiai megközelítették őt a gyilkosság estéjén, mivel

a hátulról leadott lövés azonnal végzett vele.

A sorozatban viszont úgy jelenítik meg, hogy a fiúk szemből támadtak a szüleikre. Ugyanakkor Kitty Menendez tényleg megpróbált elmenekülni a halálos lövések elől.

Egy másik fontos eltérés a testvérek alibijének bemutatása: a sorozatban Lyle és Erik elmennek egy moziba és egy étterembe a gyilkosság éjszakáján, de a valóságban a testvérek soha nem hagyták el a házat azon az estén.

A testvérek nehezményezték, hogy a sorozat néhány jelenetében hamisan mutatják be őket. Erik Menendez nyíltan bírálta a sorozatot a valóságtól való eltérései miatt, különösen azért, ahogyan testvérét, Lyle-t ábrázolják, állítva, hogy az alkotók karikatúrává torzították a testvérpárt​ – írta a People.com

A sorozat számos részlete viszont hitelesen mutatja be a testvérek érveit, amelyek az állítólagos gyermekkorukban elszenvedett szexuális, érzelmi és fizikai bántalmazásra épültek.

Erik Menendezről készült rendőrségi fotók 2000-ből és 2002-ből (Fotó: Kypros/Getty Images)

Pszichopata szívtiprók?

A Menendez testvérek esete nemcsak a jogi világot, hanem a popkultúrát is mélyen befolyásolta. Vonzó megjelenésük hozzájárult hírnevükhöz, még börtönéveik alatt is. A tárgyalások idején sokan rendkívül jóképűnek találták őket, és ez a média figyelmét is felkeltette. A testvérek rajongótábora folyamatosan nőtt, és még elítéltként is több nő próbált romantikus kapcsolatot kialakítani velük.

Ez a jelenség nem egyedi, hiszen a történelem során több híres bűnöző is vonzotta az embereket, különösen a médiában bemutatott „romantizált” bűnesetek miatt. Az ilyen fajta figyelem a híres bűnözőket körülvevő „celebrizáció” egyik példája.

Börtönéveik alatt mind Lyle, mind Erik Menendez megházasodott.

Lyle először 1996-ban vette feleségül Anna Erikssont, egy volt modell- és üzletasszonyt, aki a tárgyalás idején kezdett el levelezni vele. Házasságuk azonban 2001-ben válással végződött, miután Anna megtudta, hogy Lyle más nőkkel is levelez. Lyle 2003-ban újra megházasodott Rebecca Sneed ügyvéddel, akivel már a börtönbüntetése előtt is ismerték egymást.

Erik Menendez 1999-ben házasodott meg Tammi Saccomanivel, aki hűségesen látogatta őt a börtönben. Tammi könyvet is írt They Said We’d Never Make It címmel, amelyben bemutatja a börtönön keresztül fenntartott kapcsolatukat és Erikhez való kötődését. A pár a mai napig együtt van, annak ellenére, hogy Erik valószínűleg sosem lesz feltételesen szabadlábra helyezhető.

A börtön ablakában

A Menendez testvérek több mint 25 éve töltik életfogytiglani börtönbüntetésüket feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül a kaliforniai Richard J. Donovan büntetés-végrehajtási intézetben. Bár évtizedeken keresztül különböző börtönökben raboskodtak, 2018-ban újra egyesültek, amikor mindkettőjüket áthelyezték ugyanabba az intézetbe. A testvérek könnyek között ölelték meg egymást, amikor először találkozhattak több mint húsz év után.

Börtönéletük során mindketten igyekeztek értelmes tevékenységeket találni. Lyle Menendez például évekig az intézmény rabkormányának elnöke volt, és aktívan részt vett börtönreform-kezdeményezésekben. Erik Menendez pedig lelki és spirituális témákra fókuszált, meditációs és önsegítő csoportokat vezetett rabtársai számára, és részt vett egy hospice programban, amelyben haldokló foglyokkal foglalkozott. Emellett festeni is elkezdett, és egy portrét ajándékozott Kathy Griffin komikusnak.​

2023-as felvétel Lyle és Erik Menendezről (Forrás: Wikipédia)

Több száz, több ezer ártatlan a börtönökben

Az Egyesült Államokban az elítélt bűnözők szabadlábra helyezése új bizonyítékok alapján egyre gyakoribbá vált az elmúlt évtizedekben, különösen a DNS-elemzések megjelenésével. Az Innocence Project adatai szerint 2020-ig 375 embert mentesítettek a bűnösség alól DNS-bizonyítékok segítségével, ami ártatlanságukat igazolta. Ezek az emberek átlagosan 14 évet töltöttek börtönben, mielőtt kiszabadultak. Az Innocence Project által kezelt esetekben

a legtöbb téves ítélet szemtanúk hibás azonosítása, hamis vallomások és a nem megfelelően alkalmazott törvényszéki vélemény miatt született meg​.

Az ilyen szabadlábra helyezések nemcsak az igazságos jogi rendszerért folytatott harcot képviselik, hanem komoly hatást gyakorolnak az ártatlanul bebörtönzött emberek életére is. Ráadásul az eredeti elkövetők is gyakran bűnözhettek tovább, amíg az ártatlanok börtönben voltak – olvasható a National Institute of Justice oldalán.

Ez a tendencia azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás korábbi hibáit egyre inkább felismerik és korrigálják, különösen olyan ügyekben, ahol a technológiai fejlődés új bizonyítékokat szolgáltathat.