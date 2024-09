Új oldalát mutatja meg Szandi

Most tört ki igazán Szandiból a rocker. A kétszeres eMeRTon-díjas énekes legújabb formációja, a Szandi Rock Band megalakulása kapcsán a Család-barát vendégeként férjével, Bogdán Csabával azt is elárulta: saját rockdalt is terveznek, és már első koncertjük időpontja is megvan.

Szandit sokoldalú előadóként ismerheti az ország, a nézők láthatták tinisztárként, zenés vetélkedők versenyzőjeként, mozifilmben, musicalben és műsorvezetőként is. Magyarország máig legfiatalabb platinalemezes előadója a Duna nagy múltú dalválasztójának zsűrijében, A Dal 2024-ben is bemutatkozott. A kétszeres eMeRTon-díjas énekes egészen új oldalát ismerhette meg nemrég a közönség: a Szandi, Bogdán Csaba, Alapi István, Takács „Kanóc" Roland, Pompor „Samu" László és Wirth Zoltán alkotta Szandi Rock Band első klipje nemrég jelent meg. „Ősrocker vagyok, pályafutásomat a Beatricében kezdtem és minden szabadidőmben rockzenét hallgatok. Az elmúlt évek alatt Szandit is sikerült megfertőznöm, szabadidőnkben gyakran járunk rockkoncertekre" – fogalmazott a projektzenekar gyökerei kapcsán Bogdán Csaba. „A pandémia alatt beszorultunk a stúdió négy fala közé, sok rockos dalt vettünk fel, amelyek nagyon népszerűek voltak felületeinken" – mondta Szandi, és hozzátette: „Most tört ki belőlem igazán a rocker." Nemrég megjelent első, világhírű rockslágereket felvonultató klipjük után, további terveik is vannak. A műsorban elárulták, saját, magyar nyelvű rockdalt is készítenek, valamint az év végén egy bemutatkozó élő koncertet is adnak. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.