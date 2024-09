Tanfolyamon tanult meg profin sminkelni Balázs Klári

A Fonogram-díjas énekes, Balázs Klári színpadi megjelenésének védjegye a piros rúzs, a hétköznapokban azonban a lágyabb árnyalatokat részesíti előnyben. Mindig tökéletes sminkjének titkáról a Ridikül vendégeként beszélt a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, és azt is elárulta, vállalna-e beavatkozást a szája körüli ráncok miatt.

„Édesanyám még kilencvenéves kora felett is rúzsozta magát, és soha nem ment ki az utcára anélkül, hogy egy pici színt ne tett volna az ajkára” – mondta a Duna délutáni talk show-jának vendégeként Balázs Klári.

A Fonogram-díjas énekes színpadi megjelenésének egyik védjegyévé vált a piros rúzs, ám pontosan tudja, mit kíván meg sminkben egy koncert és mit egy fotózás.

„A smink kényes dolog, a rúzs pedig a legkényesebb. Színpadon a közönség messziről lát engem, ezért az ajkak mellett a szemet is ki kell emelni, de egy fotózáson, amikor finomabb részletek is látszanak, óvatosnak kell lenni, vagy a szemet vagy a szájat kell hangsúlyozni” – osztotta meg trükkjeit Balázs Klári, aki úgy véli egy nőt a sminkkel és a világítással teljesen át lehet alakítani, a mennybe lehet emelni, ugyanakkor porrá is lehet zúzni.

Mindezek miatt ügyel mindig kifogástalan megjelenésére, amelynek elérését anno profiktól tanulta meg.

„Szerencsés voltam, hogy elvégezhettem egy hosszú, egyéves sminktanfolyamot, ennek során megtanítottak arra is, hogyan kell professzionális sminket feltenni. Ebből profitálok a mai napig” – árulta el a Csináljuk, a fesztivált! zsűritagja, hozzátéve, hogy a hétköznapokban is odafigyel megjelenésére, ilyenkor kevés arcpirosítót, pasztellszínű rúzst vagy szájápolót használ, a szemét azonban nem festi ki.

A Ridikülben kifejtette azt is, hogy a szája körül megjelent ráncokat elfogadja. „Ez a korral jön, lesz még több is, de ez nem baj. Nem szeretném injekciókkal simává változtatni.”

A Ridikül adása, amelyben Dióssy Klári és vendégei – Balázs Klári, Csepregi Noémi művészettörténész, muzeológus, Lengyel Zsófi esélyegyenlőségi referens, látássérült sportoló és Almási Jonathan Csaba fotográfus, egyetemi oktató – a minden idők legnőiesebb kiegészítőjének tartott rúzsról beszélgettek, újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt fotó forrása: Ridikül/Tőke Béla