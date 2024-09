Nyári Károly számára megváltozott a világ

Szeptember 1-jén világszerte a nagyszülőket ünnepelték. A világnap kapcsán a nyári szünetről visszatérő Családi kör vendége volt Nyári Károly. A zongoraművész bevallotta: igazuk lett azoknak, akik nagyszülővé válása előtt azt mondták neki, hogy az unoka érkezése megváltoztatja az életét.

Szeptembertől hétköznap délutánonként 13:45-től ismét várja nézőit a Duna délutáni magazinműsora, a Családi kör. A nyári szünetről visszatérő műsor a nagyszülők világnapja alkalmából Nyári Károly zongoraművészt, két unoka büszke nagypapáját látta vendégül.

„Felemelő érzés nagypapának lenni, fantasztikus élmény az unokáimmal együtt töltött idő. Mielőtt megszületett volna Kálmánka, mindenki azt mondta, érkezésével megváltozik a világ, és ez így lett. Szeretetbombát hozott a családba” – mesélte a büszke nagypapa a Családi körben, akinek életébe Kálmánka után a következő unoka, Editke is megérkezett. „Minden alkalommal, amikor eljönnek hozzánk, általában a zongora előtt ülök. Keresnek, rohannak hozzám, hogy együtt zenéljünk” – tette hozzá, felidézve az idén nyáron a Balatonnál közösen csónakázással, vízibiciklizéssel töltött felejthetetlen napokat.

Nyári Károly úgy gondolja, fontos a nagyszülő szerepe egy családban, hiszen utat mutat, tanácsot ad és segít az újdonsült szülőknek. Az külön szerencse, ha mindezt a nagyszülő fiatalabban tudja átélni, és gyerekei mellett unokái útját is tudja egyengetni. A jazz-zongorista, énekes, dalszerző ahogy gyerekeinek, úgy unokáinak is megmutatja az utat a zene világába, ám az, hogy milyen pályára lépnek majd, kizárólag tőlük függ. Zenei érdeklődésük már most megmutatkozik, hiszen mindketten szépen, tisztán énekelnek.

