Képeken Alain Delon szerelmei és partnernői – Romy Schneidertől Mireille Darcig

Nyolcvannyolc éves korában vasárnap elhunyt Alain Delon, francia filmsztár. A jóképű színész és a nők rajongtak egymásért. Most – a teljesség igénye nélkül – felelevenítjük kapcsolatait a szebbik nemmel.

Magánélete miatt is sokszor került a lapok címoldalára. Romy Schneiderrel folytatott románca (1959–1964) közben született fia a modell-énekesnő Nicótól.

1959. március 22-én, az eljegyzésük után a svájci Lugano közelében fekvõ Morcotében készített kép Alain Delon francia színészrõl és jegyeséről, Romy Schneider német-francia színésznőről (Fotó: MTI/AP).

1964-ben elvette Anthony nevű fiának anyját, Nathalie Delont. Első feleségével viharos gyorsasággal keltek egybe, a nő múltja pedig nagy vihart kavart.

Nathalie ugyanis állítólag a marseilles-i alvilágon keresztül ismerkedett meg Delonnal, és kapcsolatuk előtt prostituáltként is dolgozott. Rebesgették, hogy házasságuk ideje alatt is megcsalta híres férjét.

Nathalie és Alain Delon 1960-ban (Fotó: NOA/Roger Viollet/Getty Images)

Tőle aztán Mireille Darc kedvéért vált el. Bár a vonzó, szőke színésznő meglepően sokáig kitartott Delon mellett, a férfit ez nem akadályozta meg abban, hogy számos nővel kerüljön futó viszonyba.

Romy Schneiderhez hasonlóan Mireille Darccal is több közös filmjük volt (Fotó: Getty Images).

Anne Parillaud kedvéért végül szakított Mireille-jel, ám aztán új kedvesét se vette feleségül.

Alain Delon és Anne Parillaud, a háttérben Jean-Paul Belmondo 1983-ban (Fotó: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images).

1987-ben Svájcban telepedett le a holland manökennel, Rosalie van Breemennel (1999-ben svájci állampolgárságot is kapott), akitől két gyermeke született, de ez a kapcsolata 2001-ben ért véget.

Rosalie van Breemennel a berlini filmfesztiválon (Fotó: Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma/Getty Images)

Alain Delon pályafutása során a világ leggyönyörűbb asszonyaival volt kapcsolata az említetteken kívül, viszonya volt többiek között Brigitte Bardot-val, Jane Fondával, vagy Shirley McLaine-nel.

1964. augusztus 5-én az angliai Elstree Stúdiókban A sárga Rolls-Royce című film forgatásán készített kép Alain Delon francia színészről és Shirley MacLaine amerikai színésznőről. Alain Delon 2024. augusztus 18-án, 88 éves korában elhunyt (Fotó: MTI/AP/Roy Boynton).

Brigitte Bardot és Alain Delon Mexikóvároban, 1965-ben (Fotó: MTI/EPA/Dalmas).

Rajtuk kívül is rengeteg kalandja volt, persze a legtöbbjüket homály fedte. Filmbeli partnernőivel is rendre összehozta a korabeli sajtó. A halála kapcsán kiadott képválogatásban is rengeteg híres nővel szerepel egy fotón. Most ezekből adunk közre egy csokorra valót.

További képek Alain Delonról és híres nőkről:

1963. április 16-án a kaliforniai Beverly Hillsben készített kép Alain Delon francia színészről és Angie Dickinson amerikai színésznőről (Fotó: MTI/AP/Harold Matosian).

1970. augusztus 19-én Párizs Orly repülőterén készített kép Alain Delon francia színészről, valamint Jane Davenport (balra) és Pamela Huntington amerikai színésznőkről (Fotó: MTI/AP/Laurent Rebours).

1996. május 25-én a mexikói Cuernavacában készített kép Alain Delon francia színészről és Lauren Bacall amerikai színésznőről (Fotó: MTI/AP).

2007. május 20-án a 60. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon készített kép Alain Delon francia színészről és Bianca di Sofia modellről (Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini).

2008. július 3-án a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában Claudia Cardinale olasz színésznő becsületrenddel történõ kitüntetésekor készített kép Alain Delon francia színészről (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Benoit Tessier).