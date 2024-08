94 éves korában kaliforniai otthonában elhunyt Gena Rowlands amerikai filmszínésznő, aki férje, John Cassavetes számos filmjének múzsája és sztárja volt – közölte a gyászhírt szerdán fia, Nick Cassavetes.

Rowlands Alzheimer-kórban szenvedett, betegségéről fia, Nick számolt be júniusban a nyilvánosságnak.

Rowlands és John Cassavetes film- és színművészeti tanulmányaik alatt ismerkedtek meg, és hamarosan össze is házasodtak. A magas, szőke színésznő négy évtized alatt tíz alkotást forgatott filmrendező férjével, köztük a Minnie és Moskowitz (1971), a Premier (1979) és a Szeretetáradat (1984) című filmeket. Az Egy hatás alatt álló nő, a Glória és az Arcok című filmjeikkel halhatatlan portrékat rajzoltak a hétköznapok hőseiről.

rest in peace, Gena Rowlands. one of the greatest actors to ever grace the screen. pic.twitter.com/ESXhuUODZE — The Cinegogue (@TheCinegogue) August 15, 2024

„A független filmkészítés már Cassavetes előtt is létezett, de Cassavetes Rowlandsszel olyan független mozit teremtett, amely kölcsönzött Hollywoodtól – nem a cselekményt vagy a stílust, hanem a színészi vonzerőt és a drámaiságot” – írta a New Yorker 2016-ban.

Az Egy hatás alatt álló nő és a Glória című filmben nyújtott alakításaiért Oscar-díjra jelölték. A színésznő pályafutását több Emmy-díjjal és két Golden Globe-díjjal is elismerték, emellett 2016-ban tiszteletbeli Oscar-díjjal tüntették ki.

A Szerelmünk lapjai című filmmel, amelyet fia, Nick Cassavetes rendezett, egy új generációnak mutatkozott be. A filmben olyan nőt alakított, aki emlékeit elveszítve már a múltban él, és egykori szerelme történetét éli át újra.

Pályája utolsó szakaszában Rowlands számos televíziós szerepet is alakított, egyebek között a The Skeleton Key, a Monk és a Gyilkos számok című detektívsorozatban. Utoljára 2014-ben szerepelt a filmvásznon a Six Dance Lessons in Six Weeks című filmben, amelyben nyugdíjast játszott, aki összebarátkozik meleg tánctanárával.

Gena Rowlands—star of The Notebook—reveals she is battling Alzheimer’s. pic.twitter.com/cXiZA55OmN — E! News (@enews) June 26, 2024

Rowlandsnek és Cassavetesnek három gyermeke született, fiuk, Nick filmrendező, lányaik, Zoe és Xan pedig színészi pályára léptek. John Cassavetes 1989-ben hunyt el. Halála után a színésznő munkájában keresett menedéket, és számos filmfesztiválon jelent meg, ahol férje filmjeit vetítették. „Azt akarom, hogy mindenki nézze meg a filmjeit. Páratlan tehetség volt, a legbátrabb ember, akit valaha ismertem. Nagyon sajátos elképzelése volt az életről és az emberekről” – idézte fel emlékét az 1992-es San Sebastian-i Filmfesztiválon.

Az 1930-ban született Rowlands karrierje alatt világsztárok sorával szerepelt a filmvásznon: Kirk Douglasszel Az utolsó cowboyban, Rock Hudsonnal a The Spiral Roadban, Burt Lancasterrel és Judy Garlanddal a Gyermeki várakozásban és Charlton Hestonnal a Rémület a stadionban című filmben. De szerepelt Woody Allen Egy másik asszony című filmjében is, amelyben Mia Farrow, Ian Holm és Gene Hackman voltak a partnerei.

„Mindig is színésznő akartam lenni. Kiskoromban rengeteget olvastam, és rájöttem, hogy mennyi minden van a világon. Sokféle életet élhetsz, rengeteget szórakozhatsz, és sok mindent láthatsz” – mondta el egy interjúban 2016-ban a New York Timesnak.

A kiemelt kép illusztráció.