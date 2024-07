Angelina Jolie, Pedro Almodóvar és Todd Phillips filmje is verseng a velencei filmfesztivál fődíjáért

Az Angelina Jolie-val forgatott Maria, Todd Phillips Joker-folytatása és Pedro Almodóvar új filmje is szerepel a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában, amelyet kedden a Biennalé elnöke, Pietrangelo Buttafuoco és Alberto Barbera fesztiváligazgató ismertetett.

A velencei nyitófilm, ahogy azt már korábban bejelentették, Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice című filmje, Burton 1988-as kultikus horrorkomédiájának folytatása lesz, amelyben ismét Michael Keaton alakítja a főszerepet. A záró filmnek pedig az olasz rendező, Pupi Avati L’orto americano (Amerikai konyhakert) című drámáját választották.

A nemzetközi versenyprogram 21 alkotása között szerepel a spanyol Pedro Almodóvar első angol nyelvű filmje, a The Room Next Door című anya-lánya dráma, Pablo Larraín chilei rendező Angelina Jolie-val forgatott, Maria Callasról szóló életrajzi drámája, Luca Guadagnino William S. Burroughs regényéből adaptált Queer című filmje Daniel Craiggel a főszerepben és Todd Phillips Joker-folytatása, a Joker (Joaquin Phoenix) és Harley Quinn (Lady Gaga) szerelméről szóló Joker: Kétszemélyes téboly című pszichológiai thriller. Az Arany Oroszlán fődíjért versenyez még Brady Corbet Budapesten forgatott The Brutalist című filmje is, amelyben Adrien Brody alakítja Tóth Lászlót, a holokauszttúlélő zsidó építészt, aki feleségével Amerikában kezd új életet.

A nemzetközi versenyprogram zsűrijének elnöke Isabelle Huppert francia színésznő lesz, az Orizzonti (Horizontok) versenyprogram zsűrijébe pedig Reisz Gábor filmrendezőt (Magyarázat mindenre) is meghívták.

Versenyen kívül tűzik műsorra a Lidón a japán színész-rendező Kitano Takesi Broken Rage és Kijosi Kuroszava Cloud című alkotását, valamint Claude Lelouch Finalment című filmjét, továbbá Jon Watts thrillerét, a Brad Pitt-tel és George Clooney-val forgatott Két magányos farkast és Marco Bellocchio Se Posso Permettermi Capitolo II című filmjét is.

A filmfesztivál Biennale College Cinema szekciójában mutatkozik be a közönségnek Szilágyi Zsófia új filmje, a Január 2., egy különválás története, amelyet a feleség, Klára több fordulóban történő költözéséből ismerünk meg.

A fesztiválra számos sztárt várnak, Almodóvar filmjének premierjére érkezik Tilda Swinton, Julianne Moore és John Turturro, de Velencében lesz a Két magányos farkas sztárja, Pitt és Clooney, a The Brutalist színészei, Adrien Brody, Guy Pearce és Felicity Jones, valamint Antonio Banderas és Nicole Kidman is, akik a Babygirl című filmben szerepelnek.

Az idei mustrán Arany Oroszlán életműdíjjal ismerik el Peter Weir ausztrál filmrendező és forgatókönyvíró, a Gallipoli, A kis szemtanú és a Zöld kártya alkotójának pályafutását, és életműdíjat kap Sigourney Weaver amerikai színésznő is.

A 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 28. és szeptember 7. között rendezik meg.