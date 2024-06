Cápatámadásban halt meg A Karib-tenger kalózainak színésze

A 49 éves Perry halálhírét a honolului mentőszolgálat jelentette be egy vasárnapi sajtótájékoztatón.

A mentőket helyi idő szerint 13 órakor riasztották az Ohau északkeleti részén fekvő Malaekahana Beachhez, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Perryt szörfözés közben támadta meg egy cápa, és jet skivel vitték ki a partra.

Surfing legend Tamayo Perry, 49, is killed in shark attack in Hawaii: Pirates of the Caribbean and Blue Crush star’s body washed up with an arm and leg missing https://t.co/FxUqgM6GhH pic.twitter.com/XI9utvjrpJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 24, 2024