Francis Ford Coppola Megalopolisát szeptembertől vetítik Amerikában

Francis Ford Coppola Megalopolis című, idén májusban Cannes-ban bemutatkozott futurisztikus New York-eposzát szeptembertől vetítik az észak-amerikai mozikban.

A 85 éves rendező 120 millió dolláros (44 milliárd forintos) saját finanszírozásból forgatott produkcióját a Lionsgate forgalmazza szeptember 27-től, egyebek között az IMAX-vásznakon is – jelentette be hétfőn a stúdió.

A közeljövő New Yorkjában játszódó történet főhőse egy utópisztikus metropoliszról álmodó építész (Adam Driver), akinek rendkívüli képessége, hogy meg tudja állítani és el tudja indítani az időt. A film sok vonásában idézi az ókori Rómát, Driver karakterét Cesarnak hívják, a filmbeli New Yorkban pedig egy modern Colosseum is áll.

Coppola, akinek legutóbbi filmje, a Mostantól napkeltéig már több mint tíz éve éve került a mozikba, márciustól igyekezett forgalmazót találni a több mint kétórás produkciónak, amely végül májusban, a cannes-i filmfesztiválon debütált. A közönség hosszas tapssal köszöntötte a rendezőt és a vegyes kritikai fogadtatásban részesült filmjét. „Mind egy családhoz tartozunk, és ahhoz kell hűségesnek lennünk” – fogalmazta meg a nézőknek a Megalopolis üzenetét.

A produkcióban Giancarlo Esposito játssza a város polgármesterét, a további szereposztásban pedig Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Jon Voight és Dustin Hoffman is látható.

Adam Fogelson a Lionsgate közleményében hangsúlyozta: a stúdió arra törekszik, hogy otthont adjon a bátor és merész művészeknek. Coppola egy legenda, akivel kiváltság együtt dolgozni, és a Megalopolis is azt bizonyítja, hogy nincs nála bátrabb rendező – fűzte hozzá.

Coppola évtizedekig dédelgette a film tervét, s végül híres kaliforniai szőlőbirtokának egy részét adta el, hogy le tudja forgatni. A produkció forgalmazási jogait már több európai országra is eladták, Franciaországban szintén szeptembertől játsszák a mozik.