Több mint húszéves titkot árult el az Éjfél után című slágerről Kefir

A kétezres évek nagy slágere volt a V-Tech Éjfél után című dala, amelyben az együttes frontembere, Kefir duettet énekel testvérével, Kecskés Tímeával. A dalszöveg egy fontos soráról Kefir a Ridikül vendégeként árulta el, kit takar a gyerek, aki bánatot okozott.

Az életre szóló kötelék, a testvéri kapcsolat állt a Duna délutáni talkshow-jának középpontjában. A műsorvezető, Dióssy Klári híres testvérpárokkal beszélgetett. Bagossy Norbert zenész-énekes és öccse, Bagossy László basszusgitáros-zenész, valamint Kecskés Tímea színésznő és másfél évvel fiatalabb testvére, Kecskés Tibor Kefir zeneszerző, énekes, a V-Tech együttes tagja mesélt gyerekkorukról, és a köztük lévő szoros kötelékről.

„Gyerekszemmel nézve köztünk kicsi a korkülönbség. Olyan számomra, mintha egész életemben ott lett volna mellettem, mintha ikrek lennénk” – mondta Kecskés Tímea másfél évvel fiatalabb testvéréről, Kefirről, akit a család csak Öcsinek hív. Gyerekkorukra visszaemlékezve elmondták, egymás cinkosai voltak, mindig számíthattak egymásra a csínytevésekben.

Zenei téren is van közös élményük, a népszerű Éjfél után című slágerben duettet énekelnek. A dal keletkezéséről elmondták, mindketten éppen egy szakítást éltek át, Timi és Kefir is saját érzéseit írta ki magából. „A dal kétfelé szól, ő és én is másnak énekelek. Akkoriban a nővérem egyik barátnőjével jártam, aki kilenc évvel idősebb volt nálam. Kevesen tudják, hogy a szövegben a »pedig csak egy gyerek okozta bánatod« rész rám vonatkozik. A nagy korkülönbség miatt nevezett gyereknek az akkori szerelmem” – árulta el a Ridikülben az énekes.

A teljes adás újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán.

