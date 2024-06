Nyolcvanéves korában elhunyt Francoise Hardy, a 60-as évek francia ikonja

A melankolikus szövegeiről ismert Francoise Hardy a hatvanas években vált ismertté, és Franciaország egyik legünnepeltebb énekesnője és ikonja lett. Hardy évek óta rákkal küzdött, halálhírét fia közölte Facebook oldalán.

Françoise Hardy, French Singer and International Sixties Icon, Dead at 80 More: https://t.co/WswpVSe5G1https://t.co/WswpVSe5G1 — Rolling Stone (@RollingStone) June 12, 2024

Elhunyt Francoise Hardy – a francia énekesnő halálhírét fia, Thomas Dutronc egy Facebook-bejegyzésben erősítette meg, melyhez egy gyermekkori képét csatolta, melyen édesanyja ölelésében látható:

A képaláírásban csak ennyit írt: „Anya elment”.

Az énekesnő állítólag már 2004 óta küzdött a rákkal.

Hardy a hatvanas években szuggesztív dalszövegeiről vált ismertté. Debütáló albuma, a Tout les garçons et les filles 1962-ben jelent meg, ami azonnal siker lett és ezzel az európai yé-yé popzene élvonalába került. 1964-ben Londonba ment, hogy tökéletesítse zenei hangzását, majd kiadta a Mon amie la rose, a L’amitié, a La maison où j’ai grandi és a Ma jeunesse fout le camp című dalait. A hetvenes évek elején Hardy számos zenésszel dolgozott együtt, köztük Serge Gainsbourggal, Patrick Modianóval, Michel Bergerrel és Catherine Larával.

Énekelt franciául, angolul, olaszul, spanyolul és németül is. 1963-ban Monacót képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol az 5. helyezést érte el a „L’Amour s’en va” („Elmúlik a szerelem”) című dalával.

1981. március 30-án házasságot kötött Jacques Dutronc francia énekes-dalszerző-színésszel, akitől 1973-ban születettmeg fia, Thomas Dutronc.

A Rolling Stone minden idők 200 legjobb énekesnője közé sorolta, és megjegyezte, hogy Bob Dylant annyira megragadta a művészete, hogy az Another Side of Bob Dylan lemezének hátoldalán versben szólította meg, és első találkozásukkor szerenádot szeretett volna neki adni az „I Want You” című dalával.

A Guardian című lapnak 2018-ban Hardy arról beszélt, hogy legújabb, a Personne d’Autre című albumát a halandóság és annak elfogadása inspirálta.

„Nagyon szimbolikus, sőt pozitív módon énekelek a halálról. Van benne egyfajta elfogadás is. Van például egy dal, a Különleges vonat, amit nagyon szeretek, de az én koromban már tényleg csak arról az egy nagyon különleges vonatról tudok énekelni, ami majd kivisz ebből a világból. De persze abban is reménykedem, hogy a csillagok közé küld, és segít felfedezni a kozmosz rejtélyét.”



Kiemelt fotó: (Getty Images)