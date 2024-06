Álmában elhunyt a Die Hard sztárja

Elhunyt 86 éves korában Tom Bower, akit a Die Hard 2 és a The Waltons című történelmi sorozatból ismerhettek a nézők – írja a People magazin.

Tom Bower, Actor from ‘Die Hard 2’ and ‘The Waltons,’ Dead at 86 https://t.co/4bYl5DQwup — People (@people) June 6, 2024

A színész május 30-án, Los Angeles-i otthonában hunyt el álmában – erősítette meg testvére, Robert Bower a The Hollywood Reporternek. Mint menedszere nyilatkozta:

„Tom egy minden tekintetben rendkívüli ember volt”.

A színész a Colorado állambeli Denverben született, a színészetet pedig a John Cassavetes által vezetett Shadows Workshopban tanulta, így kezdődött hollywoodi pályafutása. Első szerepét a rendező első filmjében, a New York árnyaiban kapta, amelyet 1957-ben forgattak.

Ezt követte az 1976-os Rémület a stadionban című thriller, amely után közel 200 alkotásban szerepelt. Bower neves partnerei között szerepel Edward James Olmos az 1982-es The Ballad of Gregorio Cortez című filmben, Anthony Hopkins az 1995-ös Nixonban, Sung Kang a 2006-os Undoingban, Jeff Bridges a 2009-es Őrült szívben, valamint Nicolas Cage és Eva Mendes a 2009-es Mocskos zsaru – New Orleans utcáinban.

Bower a Die Hard 2-ben Bruce Willis mellett a reptéri portást, Marvint alakította, aki segít John McClane-nek a terroristák elleni harcban.

A tévéképernyőkön a színész rendszeresen vendégszerepelt, többek között a Rockford Files tévésorozatban és egészen a közelmúltig, az It’s Always Sunny in Philadelphia és a Lucky Hank című szériákban. Legnagyobb tévés szerepe Dr. Curtis Willard szerepében volt a The Waltonsban, amelyben 1975 és 1978 között 26 epizódban szerepelt.

Az IMDb szerint a közelgő Hurricanna, az Anna Nicole Smithről szóló dráma lesz Bower utolsó filmje, melyben egy fogorvost alakít.