Letartóztatták az amerikai színészt volt barátnője megkéseléséért

Texasban letartóztatták a 2023-as nagy sikerű film, a Rebel Moon színészét, akit azzal vádolnak, hogy több mint hússzor megszúrta volt barátnőjét. A 34 éves Nick Pasqual állítólag május 23-án a kora reggeli órákban betört a díjnyertes hollywoodi sminkes, Allie Shehorn kaliforniai otthonába, és többször megszúrta. A nő sebesüléseket szenvedett a nyakán, a karján és a hasán is. Allie-t később, a nap folyamán nevelőanyja találta meg.

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O

— New York Post (@nypost) May 30, 2024