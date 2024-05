Még várnunk kell Katalin hercegné nagy visszatérésére

Annak ellenére, hogy Katalin a héten egy rövid időre bejelentkezett a követőinek a közösségi médiában, hogy megossza legújabb projektjét, amelyen dolgozik, a hercegné még nincs készen arra, hogy teljes értékű királyi családtagként visszatérjen a munkába.

Kate Middleton is ‘not ready to return to work’ but is ‘keeping an eye’ on charity https://t.co/IA2Waal47i pic.twitter.com/EZZYugVPU0

— New York Post (@nypost) May 22, 2024