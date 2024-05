Fia rendezi Pierce Brosnant a Wolfland című vérfarkasos thrillerben

Még idén elkezdik forgatni Nagy-Britanniában a Wolfland című thrillert, amelyet Sean Brosnan rendez, apjával, Pierce Brosnannal a főszerepben – számolt be róla a Variety.com.

A hollywoodi hírportál szerint a film forgatókönyvét is Sean Brosnan írja Matt D’Eliával együtt. A producerek között szerepel a Light Sound Frequencytől Marcus Warren és a The Consortiumtól Christian Moore, a kreatív tervezést és az effektusokat pedig az Andy Serkis alapította Imaginarium Studios szakembereire bízták.

A Wolfland executive produceri feladatait a The Exchange kapta, amely egyúttal a külföldi forgalmazást is intézi a kedden megkezdődött cannes-i filmfesztivál alatt megrendezett filmvásáron.

A Wolfland egy kamaszról szól, akinek nővére szörnyű támadást él át, és hamarosan az átváltozás jelei mutatkoznak rajta. A fiú útnak indul kis falujából, hogy felkutasson egy híres vérfarkasvadászt, aki visszafordíthatná a nővérét sújtó borzalmas átkot. A vadász elfogadja a megbízást, de még nem is sejtik, milyen halálos csapda vár rájuk.

Pierce Brosnan az 1990-es években és a 2000-es évek elején alakította James Bondot a 007-es filmekben, de szerepelt a Black Adam, A Thomas Crown ügy és a Mamma Mia! című filmben is. A nézők hamarosan a The Unholy Trinity és a Four Letters of Love című produkciókban is láthatják.

Sean Brosnan elmondta: nagyon örül, hogy apjával dolgozhat egy olyan filmen, amely arra is vállalkozik, hogy újradefiniálja a vérfarkasos zsánert.

