Különleges hobbinak hódol Andrea Bocelli fia, Matteo

Ha nem koncertezik vagy zenét szerez, kicsi műhelyében dolgozik Matteo Bocelli. A fiatal zenész régi dzsipeket szerel szabadidejében – tudhatták meg az énekes olaszországi életének kulisszatitkait bemutató exkluzív interjúból a Duna Család-barát című műsorában.

Többször járt már Magyarországon Matteo Bocelli, édesapjával közösen és a klasszikus zenei tehetségkutató, a Virtuózok vendégelőadójaként is, ekkor HAUSER-rel lépett színpadra. Ezúttal június végén első önálló estjét adja majd hazánkban az Örvényesvölgy Fesztiválon, a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar kíséretében. A fellépés előtt a Dunának adott exkluzív interjúsorozatban olaszországi életét mutatja be.

„Hatévesen kezdtem zongorázni és énekelni. A zenével való kapcsolatom folyamatosan egyre fontosabbá vált, egészen addig a napig, amikor eldöntöttem, hogy megosztom a zenémet a világgal is”

– mesélte otthonában a zongora előtt ülve Matteo Bocelli.

Első felvételét 2018-ban adta ki, a Fall On Me című dal egy duett édesapjával, Andrea Bocellivel és a szülő-gyermek közti szeretet írja le lírai formában. További dalai kapcsán egy kulisszatitkot is elárulta

„A Solo című klip forgatásának elején gyönyörű időnk volt, majd elkezdett esni az eső. Úgyhogy, ahol a videóban csuromvizesen vagyok látható, az nem mesterséges eső, hanem valódi”.

A fiatal zenész azt is megmutatta a nézőknek, a színpadon és a stúdión kívül hol tölti szívesen idejét. „Az autóimon dolgozom. Szeretem szét- és összeszerelni ezeket a régi rozsdás dzsipeket” – mondta Matteo Bocelli kicsi, de jól felszerelt műhelyében megmutatva, min dolgozik éppen.

A Duna Család-barát című műsorában további exkluzív videókat láthatnak Matteo Bocelli olaszországi életéről, a család toszkán birtokán folyó gazdálkodásról és megismerhetik egy különleges fellépés történetét, helyszínét is.

