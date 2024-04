Radics Gigi kislányával közös kedvenc programjáról mesélt

Idén lesz négyéves Radics Gigi kislánya, Bella Szófia. Anya és lánya egyik legkedvesebb elfoglaltsága a közös alkotás, azon belül is a rajzolás – árulta el az énekesnő a Duna Ridikül című műsorának vendégeként. Az előadó azt is megosztotta, hogy az elmúlt időszak egészségügyi problémáinak hatására most már több időt szentel a rendszeres feltöltődésre, kikapcsolódásra.

Radics Gigit ifjú énekes tehetségként 15 évesen ismerte meg az ország, karrierje azóta töretlenül ível felfelé, előadói pályáját díjak, platinalemezek, hazai és nemzetközi sikerek kísérik. A szakmai mellett magánélete is boldogságforrást jelent neki, hiszen idén októberben lesz négy éve, hogy megszületett kislánya. Bella Szófia örökölte a családjukra jellemző alkotás iránti vágyat – mesélte a Duna Ridikül című műsorának vendégeként. „A rajzolás szeretetét édesanyámtól örököltem. Sok mesehőst alkotott meg nekem és a testvéreimnek, amikor még gyerekek voltunk. Képzeletből nem, de fotó alapján én is tudok valamelyest rajzolni, egy hozzáértőnek viszont nem szívesen mutatnám meg. Kedvtelésből csinálom, mert kikapcsol, az egyik kedvenc közös programunkká vált a kislányommal. Imád rajzolni, gyurmázni és kézműveskedni” – osztotta meg a Fonogram-díjas énekes. Radics Gigi elmondta, hogy az utóbbi időben keresi a hasonló, feltöltődést jelentő tevékenységeket, mert az elmúlt években a túl sok munka miatt annyira legyengült az immunrendszere, hogy egyik betegségből esett a másikba. Január végén endometriózis miatt operáción esett át, ekkor jött rá, hogy mennyire sebezhető az emberi test, ezért nagyon vigyázni kell rá. „A színpad elterelte a figyelmemet arról, hogy sérülékeny vagyok. De olykor meg kell állni, hogy megerősítsük a testünket és a lelkünket, és erőt gyűjtsünk a számunkra fontos dolgokból. Engem a családom szeretete a legnehezebb helyzeteken is átlendít” – tette hozzá Radics Gigi. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is. Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.