Újraforgatják a Csupasz pisztolyt, ők lesznek a főszereplők

Frank Drebin újra akcióba lendül: a Paramount filmstúdióban újraforgatják a Csupasz pisztoly című kultfilmet, ezúttal Liam Neeson és Pamela Anderson főszereplésével.

Az eredeti filmvígjátékban, amely 1988-ban került a mozikba, Leslie Nielsen alakította a kétbalkezes Drebin hadnagyot. A siker nyomán két további folyatás készült a produkcióhoz 1991-ben a Csupasz pisztoly 2 és 1/2, majd 1994-ben a Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az utolsó merénylet. Nielsen 84 éves korában, 2010-ben hunyt el.

Pamela Anderson and Liam Neeson team up for ‘Naked Gun’ remake https://t.co/DwWrtv6Z5F pic.twitter.com/QBhs5ptLhn — New York Post (@nypost) April 16, 2024

A 2025 júliusában bemutatkozó remake rendezője Akiva Schaffer lesz. A forgatókönyvön Dan Gregor és Doug Man dolgozik.

Februárban jött a hír, hogy a most 71 éves Liam Neeson veszi át a stafétát Nielsentől és most az is kiderült, hogy ki alakítja a fiktív rendőrnyomozó szerelmét. Ő nem más, mint a Baywatch című legendás sorozat szépsége, a most 56 éves Pamela Anderson.

Azt egyelőre nem tudni, ki fogja betölteni Drebin partnerének, Nordbergnek a szerepét, akit a nemrég elhunyt O.J. Simpson alakított.

