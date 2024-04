Fenyő Miklós színeket társít a keresztnevekhez

Az eMeRTon-díjas előadóművész szereti keresztnevét, a piros szín jut róla eszébe. Fenyő Miklós a közmédia Névjegyek című műsorában azt is elmondta, miként kapta ezt a keresztnevet.

A görög eredetű Miklós név jelentése a nép győzelme vagy győzelem az emberek között. Utóbbi vezetői, illetve irányító szerepre utal. Gazdag kulturális örökséggel rendelkezik: számos uralkodó, tudós, művész és szent viselte, és még egy ünnep is kapcsolódik hozzá. Legismertebb viselője a Mikulás, pontosabban Myrai Szent Miklós püspök, élettörténete alapozta meg a Mikulás-mítoszt – tudhatták meg a nézők a közmédia Névjegyek című műsorának házigazdájától, Pölcz Ádám nyelvésztől.

A keresztnevek jelentésével, eredetével foglalkozó műsor aktuális vendége, a név jeles viselője, Fenyő Miklós úgy gondolja, vezeték- és keresztneve illik egymáshoz.

„Mindkét nevem egy ünnepet szimbolizál. A keresztnevekhez magamban színárnyalatot szoktam társítani. A Miklós számomra pirosas, ezért tetszik nekem”.

Névadásáról is részleteket árult el a műsorban, kiderült, nagyapját is Miklósnak hívták, de neki volt egy másik keresztneve is.

„Akkoriban, amikor születtem még nem lehetett biztosan tudni a születendő gyermek nemét. A szüleim úgy tudták, lányt várnak, de másként alakult. A szülőágyon megkérdezték a édesanyámat, hogy mi legyen az újszülött fiatalúr neve, és azt mondta: legyen a családban most egy igazi Miklós, akinek nincs más keresztneve”

– mesélte el az édesanyja elmondására alapozott történetet Fenyő Miklós.

A teljes adás megtekinthető a Médiaklikk Névjegyek aloldalán, amelyen elérhetők a korábbi epizódok is.

Névjegyek – hétköznap 18:40-től a Dunán, és változó időpontokban az M5 kulturális csatornán.