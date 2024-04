Most is könnyeket csal a szembe – Belmondo koporsóját A profi zenéjére vitték

Jean-Paul Belmondo, a francia mozi szupersztárja kereken száz filmben játszott, és több mint negyven színházi szerepben volt látható. Ő volt a francia mozi utolsó hőse, ahogyan pályatársa, Jean Dujardin Oscar-díjas színész nyilatkozott róla halálakor.

Örök klasszikusok, nagyszerű filmek fémjelzik pályafutását: a Cartouche, a Borsalino, A profi, A betörés, A riói kaland, A javíthatatlan, az Ászok ásza vagy a Szabadlábon Velencében.

Hogy mennyire szerették és tisztelték Belmondót, azt mi sem bizonyíthatta volna jobban, minthogy a temetésén vastapssal fejezte ki a gyászoló tömeg az elismerését. A legendás francia színészt állami tiszteletadással búcsúztatták el, koporsóját A profi című film zenéjére vitték. Ennio Morricone szerzeményét a francia köztársasági gárda zenekara játszotta a temetésen.

„Sosem hagyta abba a boldogság keresését, de adott is boldogságot”

– mondta akkor Victor Belmondo, a sztár unokája, aki maga is színész. Mellette volt a többi unoka és Belmondo legkisebb gyereke, Stella is az Invalidusok templomának udvarában rendezett gyászszertartáson, ahogy jó barátja, Alain Delon is.