Skrillex és Halsey is jön a Szigetre – bővült a sztárfellépők listája

Mások mellett Liam Gallagher, Halsey, Skrillex, Janelle Monáe, Raye és Tom Odell neve is szerepel a Sziget fesztivál szerdán bejelentett újabb csaknem ötven fellépője között.

„Liam Gallagher, az Oasis egykori énekese egy különleges turné keretében a zenekar harminc éve megjelent debütáló lemezét, a kilencvenes évek legfontosabb albumát, a Definitely Maybe-t adja elő az évforduló alkalmával” – idézte Kádár Tamás főszervezőt az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Halsey (Fotó: EPA/DAVID SWANSON)

Az idei Sziget fesztivált augusztus 7-től 12-ig rendezik meg. A szerdán bejelentett nagyszínpados fellépők közé tartozik az amerikai énekesnő, Halsey, aki már három Billboard Music Awardsot, egy American Music Awardot kapott, és háromszor jelölték Grammyre is. A szupersztár idén új lemezzel készül.

Szintén a nagyszínpadon fog koncertet adni az elektronikus zene egyik legnépszerűbb alakja, Skrillex. Az amerikai producer, énekes-dalszerző az utóbbi időben olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Fred Again vagy Four Tet. Skrillex és Fred Again a Sziget zárónapján egymást követik a színpadon, majd ezután kezd a Revolut Színpadon Four Tet.

Skrillex (Fotó: EPA/ETIENNE LAURENT)

Koncertet ad az idei Szigeten a szintén amerikai Janelle Monáe. Napjaink kiemelkedő pop’n’soul énekesnőjének tavaly jelent meg legújabb, The Age of Pleasure című lemeze, amely két kategóriában kapott jelölést az idei Grammyn, ezzel összesen tízszer jelölték már a legnagyobb presztízsű zenei díjra. 2022-ben megjelent első könyve, a The Memory Librarian a New York Times bestsellerlistáján debütált, és számos filmben is szerepelt.

Nagyszínpados előadó lesz a brit énekes-dalszerző, Raye is, aki történelmet írt az idei Brit Awardson, megdöntötte az egy évben, egy előadó által begyűjtött jelölések számának rekordját. A hét jelölésből hatot díjra váltott, ezzel Adele, Harry Styles és a Blur csúcsát adta át a múltnak.

Raye brit énekes-dalszerző (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Érkezik a Szigetre Tom Odell is. A brit énekes-dalszerző Another Love című száma a Spotifyon már mintegy 2,3 milliárd lejátszást számlál. Fellép a nagyszínpadon a több milliárd streamnél tartó, arénákat megtöltő és széleskörű kritikai elismerést kivívó Los Angeles-i rockcsapat, a Lany és a rockot, elektronikát és a pszichedelikus zenét ötvöző, kísérleti avantgárd zenei stílusáról ismert Yves Tumor is.

A Sziget mostani bejelentése a nagyszínpad mellett a Revolut Színpad, a Bolt Party Aréna és a Colosseum fellépőit is tartalmazza. A fellépők között lesz Marc Rebillet, Anfisa Letyago, Apashe with Brass Orchestra, Archie Hamilton, Ari Abdul, Camo & Krooked b2b Luude, Charlie Sparks, Colyn, Dyen, az Editors, Enrico Sangiuliano, Franc Moody, Goldband, Job Jobse, Kevin de Vries, KI/KI, Kiasmos, Lachesi, Len Faki, Loco Dice, LP Giobbi, Lucia Lu, Mannequin Pussy, MO, Modeselektor, Neil Frances, Nico Moreno, NTO, Rebüke, Sam Paganini, Sarah Story, Sven Väth, Teezo Touchdown, Tinlicker, Tkay Maidza, Venerus, Victoria és Whipped Cream.

A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Fred Again, Sam Smith, Stormzy, Martin Garrix, Louis Tomlinson és a Big Thief fellépését az idei Szigeten.