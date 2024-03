Az egykori James Bond elárulta, mit gondol az új 007-esről

A múlthéten röppent fel a hír, hogy elküldték a James Bond szerződését a jóképű 33 éves brit színésznek, Aaron Taylor-Johnsonnak.

A former James Bond star is sharing what the thinks of Aaron Taylor-Johnson possibly being the next 007

Click ⬇️https://t.co/rkqJZ2JqWo

— JustJared.com (@JustJared) March 25, 2024