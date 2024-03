Ryan Gosling dublőrjének halálpörgése Guinness-rekordot ért

A film főszereplője, Ryan Gosling és a rendező, David Leitch Los Angelesben, a film levetítése után ünnepélyesen átadták Logan Holladay kaszkadőrnek a Guinness-rekordot igazoló tanúsítványt, miután a filmben nyolc és fél perdületes halálpörgést hajtott végre.

Ryan Gosling is honoring his ‘Fall Guy’ stunt driver Logan Holladay, who shattered a Guinness World Record for executing eight and a half cannon rolls in a car. https://t.co/p0bBWKgqHo

— Entertainment Weekly (@EW) March 14, 2024