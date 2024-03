Nem akárki adja össze a Stranger Things főszereplőjét és párját

Millie Bobby Brownt, a Stranger Things című nagysikerű sorozat sztárját, Matthew Modine fogja összeadni vőlegényével, Jon Bon Jovi fiával, a 21 éves Jake Bongiovival.

A hírt maga Modine erősítette meg az Access Hollywoodnak.

Matthew Modine és Millie Bobby Brown a 2016-os Stranger Things első évada óta dolgoztak együtt és a színész egy interjúban elárulta, hogy nem csak a sorozatban volt Millie számára apafigura, de a forgatási szünetekben is úgy óvta, mintha csak a sajátja lenne.

