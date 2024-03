Michael Jackson fia saját nagymamájával harcol a bíróságon a vagyonért

A pop királyának legkisebb fia, Blanket jogi lépéseket tett nagymamája, Katherine Jackson ellen.

A most 22 éves Blanket, aki a Bigi Jackson nevet használja, a héten dokumentumokat nyújtott be, kérve a bíróságot, hogy nagymamája ne használhassa fel a néhai popsztár hagyatékát a folyamatban lévő perében a jogi költségek kifizetésére.

Michael Jackson’s son Blanket in legal battle with grandmother Katherine over estate funds https://t.co/Algx72Kmav pic.twitter.com/5I15qchfCG — New York Post (@nypost) March 21, 2024

Michael Jackson fia korábban összefogott 93 éves nagymamájával, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy az énekes hagyatékának végrehajtói egy jelentős összeget elköltsenek a vagyonból.

Bár az ügylet részletei titkosak, úgy tűnik, hogy ez összefügghet azzal az üzlettel, amelyet a hagyatékkezelők kötöttek a Sonyval, miszerint 600 millió dollárért eladják Michael zenei katalógusának közel felét.

Ebben a hónapban azonban a bíró a végrehajtók oldalára állt, és engedélyezte, hogy a néhai sztár pénzét használják fel az üzletre.

A TMZ szerint Katherine fellebbezni akar a döntés ellen, de Bigi nem, mert úgy gondolja, hogy nem nyerhet. Bigi az apja pénzének örököse, és azt sem szeretné, ha Michael hagyatéka fizetné Katherine jogi költségeit.

Bigi, aki 2002-ben béranyától született, a Thriller énekesének három gyermekének egyike. Michaelnek volt feleségével, a 65 éves Debbie Rowe-val közös fia, a most 27 éves Prince és a most 25 éves lánya, Paris is.